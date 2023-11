Bologna, arrestati tre ambientalisti: avevano bloccato la tangenziale

Venerdì alle 10 si svolgerà in Tribunale la direttissima, mentre il movimento ambientalista si riunirà davanti al palazzo di giustizia per un sit-in di protesta.

"L'arresto di oggi - fa sapere Ultima generazione - è un attacco alla nostra democrazia. E' bastata una proposta di legge ad hoc presentata alla Camera a firma della Lega in cui si propone di introdurre un nuovo reato per il blocco stradale, punito col carcere, per sentirne già le conseguenze". Gli altri 8 ambientalisti sono stati denunciati a vario titolo per interruzione di pubblico servizio, violenza privata, manifestazione non autorizzata, attentato alla sicurezza dei trasporti, danneggiamento in concorso e istigazione a delinquere.

Hanno usato il cemento a presa rapida per restare bloccati sull'asfalto Due dei tre attivisti finiti in manette si erano cosparsi le mani con del cemento a presa rapida in modo da rimanere bloccati sull'asfalto e si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 per liberarli. L'arresto per violenza privata aggravata - oltre all'accusa di interruzione di pubblico servizio aggravata - sarebbe dovuto al fatto che i tre attivisti bloccando la tangenziale hanno messo a rischio la loro incolumità e quella degli automobilisti. Inoltre i tre, secondo la Questura, sono ritenuti i promotori dell'azione di protesta e hanno preso parte ad azioni simili in passato.

Manifestazione tangenziale Bologna, arrestati una ricercatrice e due capi scout Il movimento ambientalista ha fatto sapere che i tre giovani arrestati sono una ricercatrice universitaria e due capi scout. "Silvia, Mida ed Ettore - scrive in una nota Ultima generazione - sono tutti e tre residenti e inseriti nel tessuto sociale bolognese. Sono persone comuni che hanno deciso di prendere posizione attraverso un atto di disobbedienza civile nonviolenta per il futuro della loro città, denunciando così l'ipocrisia di un governo e di una regione che preferisce fare guadagnare profitti alle aziende autostradali piuttosto che risarcire i propri cittadini dopo una catastrofe". Tutti e undici gli attivisti sono stati anche sanzionati per blocco stradale.