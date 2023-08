Ambiente, Pichetto agli attivisti di Ultima Generazione: "Non imbrattate"

Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, ha incontrato tre portavoce del movimento ambientalista Ultima Generazione.

"Non sono d'accordo con determinate forme di manifestazione, anche perché vanno a imbrattare il patrimonio culturale del nostro Paese. Non lo considero un gesto corretto, ed esordisco con l'invito a non fare così. Anche perché, quanti litri d'acqua ci vogliono poi per pulire tutto?", ha detto il ministro nel corso del suo intervento.