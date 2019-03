Bimbi giù dal balcone, le testimonianze shock dei vicini: "Si sono sentiti due tonfi distinti"

C'è chi ha sentito due tonfi e chi non si è accorto di niente, ma a Bologna tutti sono sconvolti dalla morte dei due bambini, volati dall’ottavo piano del loro appartamento sabato 23 marzo. “Mattino Cinque” intervista i vicini di casa di Benjamin e David, 11 e 14 anni, che vivevano in via Quirino di Marzio, alla periferia della città.



"Ho sentito due tonfi, separati – spiega una ragazza – ma non so dire quanto tempo fosse passato". Chi non ha percepito nulla è ancora più sconvolto: "Mi hanno chiamato, sono uscito e ho visto i due bambini", racconta un signore. E ancora: "Sono scesa, ho visto i corpi, credevo che il rumore fosse quello delle auto". Nelle testimonianze, i vicini raccontano anche di un padre all’apparenza "molto premuroso".