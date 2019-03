Bimbi giù dal balcone, lo strazio delle maestre: erano felici, non ci diamo pace

Allo strazio dei genitori si aggiunge il dolore delle maestre sconvolte per la morte di Benjamin e David, i bimbi di 11 e 14 anni precipitati dall'ottavo piano di un quartiere della perferia bolognese. "La comunità scolastica del nostro istituto è sconvolta. Sono in contatto continuo con le insegnanti e non ci diamo pace ”, dice Virna Venturoli, la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Croce di Casalecchio frequentato da entrambi i fratelli.

Benjamin, il più piccolo, frequentava la scuola primaria al suo ultimo anno e collezionava una sfilza di 9 in pagella; David era in terza media e aveva voti pienamente sufficienti. Molto educati, integrati. Le insegnanti sono sconvolte, è toccato alla preside dell’istituto comprensivo alle porte di Casalecchio raccogliere la loro disperazione. "Quando si è diffusa questa terribile notizia non ci volevamo credere... Non ci sono mai state situazioni problematiche nelle due scuole a causa loro. Avevano un rendimento scolastico normale e i loro insegnanti non hanno mai segnalato comportamenti scorretti". Pochi giorni prima della tragedia David era andato in gita scolastica a Mantova con la sua classe: "Era contentissimo e sereno, mi dicono. Che tragedia”.