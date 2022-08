Anziano trovato morto a Massa Finalese (Modena): giallo sulle cause

Inizialmente si era pensato ad un omicidio,i vicini di casa avrebbero riferito di aver visto due persone uscire dalla casa. Col passare delle ore la situazione è risultata meno chiara. Ora si attende l'autopsia per scoprire le cause della morte ma i carabinieri stanno anche cercando di rintracciare una donna che frequentava l'anziano.

Servirà l'autopsia per arrivare a capire come è morto Rocco De Salvatore, 74enne ex dipendente comunale trovato cadavere nella sua abitazione di Massa Finalese. Se i carabinieri pensavano ad un delitto, col sospetto che almeno due persone avessero a che fare con l'accaduto, dopo le prime fasi di indagine i pochi dettagli che sono trapelati sulla vicenda (il riserbo degli inquirenti è totale) hanno portato anche a non escludere un secondo scenario, ovvero che l'uomo potrebbe essere deceduto per cause naturali.

Tra gli elementi che sembrerebbero indirizzare verso questa seconda ipotesi, ad esempio, un interrogatorio avvenuto in giornata al termine del quale non sono stati presi particolari provvedimenti nei confronti di una delle due persone che erano appunto inizialmente ricercate dai carabinieri: un uomo e una donna. Il primo, rintracciato ed interrogato dai militari dell'Arma, avrebbe infatti fornito una serie di risposte e fra queste una ricostruzione della sua posizione tale da non indurre gli inquirenti ad indagarlo per il decesso del pensionato. Gli stessi carabinieri non sarebbero

però ancora riusciti a rintracciare la donna, che stanno cercando da domenica sera e considerata figura chiave.

Circa quarant'anni, sembra straniera, la donna avrebbe frequentato Rocco De Salvatore per lungo tempo, al punto da trovarsi spesso nella sua abitazione. Non si può dunque escludere che fosse in casa con l'anziano poco prima o addirittura durante quella dinamica che ha portato alla morte del 74enne. I vicini di casa del pensionato hanno riferito di aver notato due persone gravitare intorno all'abitazione di De Salvatore nei giorni precedenti quello del rinvenimento del cadavere, quando sul posto sono intervenuti anche gli uomini della scientifica e il medico legale. In attesa dell'autopsia, dunque, due possibili scenari restano aperti, mentre si continua a cercare la donna che magari già nelle prossime ore potrebbe fornire delle risposte fondamentali a risolvere il giallo.