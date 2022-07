Anziana uccisa in casa, figlia in stato di fermo

A commettere l'omicidio probabilmente la figlia 48enne, trovata in stato di shock dalle forze dell'ordine e adesso in stato di fermo. L'anziana sarebbe stata colpita con un oggetto contundente per motivi ancora da chiarire.

Anziana uccisa in casa a San Benedetto del Tronto, la figlia in stato di fermo

La ricostruzione

- A dare l’allarme è stata una giovane donna che abita nella stessa palazzina, ma a chiamare la polizia è stata la figlia della vittima. Trovata in stato confusionale, all'arrivo dei poliziotti era in strada e riportava alcune ferite. Trasportata in ospedale per farsi medicare, pronunciava frasi senza senso.Sul luogo del delitto, oltre agli agenti del commissariato di Polizia di San Benedetto, erano presenti il procuratore capo di Ascoli Piceno Umberto Monti e il medico legale. La pensionata, trovata senza vita con lesioni alla testa e ferite alle gambe, è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di San Benedetto, dove verrà eseguita l'autopsia.

Le indagini

- I vicini raccontano di litigi fra madre e figlia, ma nulla che potesse far presagire un simile epilogo. I motivi dell'aggressione restano dunque da chiarire. Intanto l’altra figlia della vittima è stata accompagnata in polizia per essere ascoltata sull’accaduto.