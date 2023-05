Alluvione Emilia-Romagna, Meloni: "Chiederemo fondo di solidarietà Ue"

Il presidente del Consiglio ha quindi sottolineato che la reazione orgogliosa dei cittadini dell'Emilia-Romagna di fronte all'alluvione mette il governo nella condizione di "fare del nostro meglio per essere alla loro altezza". "Quando sono venuta qui la scorsa domenica, la cosa che mi ha colpito di più è stata la reazione della gente", un popolo "molto orgoglioso", che "non si è abbattuto e non si rassegna", e questo "ci mette di fronte alla responsabilità di fare del nostro meglio per essere alla loro altezza". Meloni ha poi ringraziato il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, per il lavoro svolto nell'emergenza.

Von der Leyen: "Nei prossimi tre mesi la stima dei danni"

La presidente della Commissione Europea, da parte sua, ha spiegato che per gli aiuti "può essere utilizzato il fondo di coesione. Se guardiamo al piano Next generation Ue ci sono 6 miliardi per la prevenzione, c'è un approccio strutturale e tutte queste e altre risorse a cui possiamo attingere". Per ora è comunque "urgente far partire" il fondo di solidarietà, "ma ci sono regole molto importanti da rispettare: ci sarà un primo pagamento, poi servirà la stima dei danni per avere un'idea più chiara del contributo da parte della Ue. Questo succederà nei prossimi tre mesi, poi vedremo cosa possibile fare". Per il momento "la fonte principale" dei finanziamenti Ue "sarà il fondo di solidarietà; quindi saremo in grado di darvi un'idea più chiara in futuro" dell'entita' delle risorse che saranno messe a disposizione.

Von der Leyen: "Colpita dagli angeli del fango"ursula von der Leyen ha proseguito sottolineando che "è stato attivato il meccanismo di protezione civile europeo, alcuni stati membri hanno già offerto aiuto, sono arrivate pompe idrovore da Slovacchia e Belgio, molte persone sono venute qua per farle funzionare. È un ottimo esempio di solidarietà europea. E sono rimasta colpita dalle centinaia di volontari, quelli che chiamate gli angeli del fango. È stato molto bello da vedere".