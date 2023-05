Emilia-Romagna, in Cdm decreto da 100 milioni | L'Ue: "L'Italia può chiedere il Fondo di solidarietà entro tre mesi"

"Dobbiamo, intervenite, tutto quello che possiamo fare lo dobbiamo fare e abbiamo già chiesto l'intervento dell'Ue". Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, intervenuto a "Quarta Repubblica", parlando delle risorse per i territori dell'Emilia-Romagna colpiti dall'alluvione. "Esiste un Fondo europeo di solidarietà. E io credo - ha sottolineato - che potremmo arrivare a chiedere e potrebbero arrivare dall'Europa circa 300-400 milioni. Adesso faremo il conto dei danni, poi Bruxelles farà l'istruttoria e il Parlamento voterà", ha spiegato il ministro. "Il Pnrr - ha aggiunto - non può essere usato per questo, ma troveremo in bilancio altri fondi".