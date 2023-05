Ravenna, il sindaco a Tgcom24: "Servono altri impianti idrovori" | Si tenta di salvare la città invertendo il corso del Canale emiliano-romagnolo

L'impresa per salvare la città

Per portare via l’acqua dal Ravennate insomma, si sta trasformando il Cer in un grande canale di scolo, per far fluire l'acqua non dal Po verso le campagne ma da queste verso il fiume e poi il mare. Alcune zone della città però, sono ancora pesantemente allagate, ricorda il sindaco, Michele De Pascale che lancia un appello: "Chiediamo al governo di portare nel territorio tutti gli impianti idrovori disponibili in Italia, se necessario chiedendo aiuto agli altri paesi europei. Non lo sto chiedendo solo per Ravenna ma per tutti i territori colpiti".