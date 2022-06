Emergenza Oceani, Giovanni Soldini: "Trattiamo il mare come una pattumiera, sfruttiamo le sue risorse senza limiti"

"

Purtroppo il nostro mare non sta in forma,

Lisbona

Giovanni Soldini

il mare così come tutto il resto del pianeta subisce molto le azioni della specie umana che è sempre più numerosa sulla terra e che ha un modello di sviluppo poco sostenibile". Così a "", in collegamento dalla sua barca al largo di, il velista. "Da una parte usiamo il mare come una pattumiera, la maggior parte dei prodotti di plastica che utilizziamo alla fine finisce in mare - considera il velista - e dall'altra lo usiamo come se fosse di dimensioni infinite e, in qualche modo, lo sfruttiamo senza limiti".

Il velista che si trova in

Portogallo

conferenza Onu

emergenza Oceani

risparmiare tanta energia

per lache si sta occupando, proprio in queste ore, dell'parla poi della sua vita in barca a vela e di come prova ad avere uno stile di vita più possibile sostenibile e rispettoso dell'ambiente. "Su questa barca per cucinare facciamo uso solo della pentola a pressione - racconta Soldini - perché è una fantastica soluzione per. Inoltre su questa imbarcazione - continua il velista - l'impianto solare è in grado di fornire circa il 95% dell'energia necessaria per vivere e navigare, qui è tutto pensato per ottimizzare i consumi", conclude.