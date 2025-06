Emergenza idrica, arrivano i primi dissalatori mobili in Sicilia

In Sicilia gli abitanti dell’isola lottano da decenni con l’incubo della siccità. Oggi però arriva una soluzione moderna ed efficace a un problema antico. Tre dissalatori mobili saranno presto operativi a Porto Empedocle (AG), Gela (CI) e Trapani. È il risultato di un’efficiente collaborazione tra pubblico e privato: Regione Siciliana, Commissario regionale e nazionale per la scarsità idrica, Siciliacque e Acciona Agua hanno partecipato al progetto per sostenere la popolazione siciliana.