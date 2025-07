Emergenza caldo, oggi bollino rosso in 20 città | Ma nel weekend arrivano i primi temporali

L'Italia è ancora stretta nella morsa del caldo, con temperature altissime ovunque e l'afa che non lascia respiro. Un caldo che scioglie l'asfalto, rende difficile la vita di alcune categorie di lavoratori, provoca blackout e fa ancora vittime: due i morti in Sardegna e uno a Genova. Le condizioni rischiose hanno spinto l'Inps a comunicare alle aziende che è possibile chiedere la cassa integrazione ordinaria a fronte di temperature elevate, superiori ai 35 gradi. Sulle terrazze del Duomo di Milano, che sono visitabili da parte dei turisti, da lunedì al 15 settembre sarà allestito un presidio medico con personale specializzato dalle 12 alle 17, cioè nelle ore più calde. In giornata si raggiungerà il picco del caldo sul nostro Paese: le temperature schizzeranno ulteriormente fino a toccare punte fino di 40-41 gradi su alcune zone. Oggi le città da bollino rosso saranno 20 ma già sabato scenderanno a 15. Nel weekend, infatti, sono attesi i primi temporali e ci sarà un calo delle temperature al Nord mentre al Centro-Sud il clima resterà, perlopiù, soleggiato. Il caldo torrido non sta colpendo solo il nostro Paese ma anche mezza Europa: in Spagna si contano da sabato oltre 100 morti. Situazione critica anche in Grecia con l'isola di Creta devastata dagli incendi: la parte sud est è divorata dai roghi, complice il vento, e questo ha costretto all'evacuazione di residente e turisti, alcuni anche italiani.