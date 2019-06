allarme coldiretti 9 giugno 2019 20:08 Emergenza caldo: dopo lʼinvasione di cavallette in Sardegna, le api invadono il centro di Bologna Ettari di terreno devastati in Sardegna: si cammina su tappeti dʼinsetti

Prima l'allarme delle cavallette in Sardegna, che secondo la Coldiretti a milioni stanno devastando le campagne tra Ottana, Iscras e Bolotana e in particolare modo Orani, in provincia di Nuoro. Adesso nuova allerta insetti sempre dall'associazione degli agricoltori: con il caldo è allarme per gli sciami di api che a Bologna hanno preso casa nel sottotetto della famosa biblioteca dell'Archiginnasio a pochi passi da Piazza Maggiore, nel pieno centro.

Per risolvere la situazione è stato determinante l'intervento degli apicoltori di Coldiretti che, con l'aiuto dei Vigili del Fuoco, hanno provveduto a recuperare le api, collocandole in un'arnia. La Coldiretti fa sapere che ora le api verranno collocate in un apiario dove potranno procedere alla creazione di una nuova famiglia.

La Coldiretti aveva già lanciato l'allarme invasione di cavallette. "Ce ne sono milioni nelle campagne, circa 2mila ettari, tra Ottana, Iscras e Bolotana e in particolare modo Orani. Ci sono alcune zone in cui si cammina in tappeti di cavallette. Le aziende interessate sono circa una quindicina e si ritrovano senza pascoli e con le case invase. Una vera e propria emergenza alla quale, secondo gli esperti, ora non si può rimediare, in quanto qualsiasi trattamento sarebbe poco efficace".