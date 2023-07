Emanuela Orlandi, una lettera chiamerebbe in causa uno zio | La famiglia si difende: "Niente di nuovo"

Una lettera del segretario di Stato Vaticano, Agostino Casaroli, potrebbe riscrivere il caso della scomparsa di Emanuela Orlandi, ma la famiglia della ragazza prende le distanze.

La missiva chiama in causa uno zio della Orlandi. L'uomo è ormai defunto. "Di questa vicenda si era già occupata la magistratura italiana nei primi anni Ottanta senza arrivare ad alcun esito. Spero che queste non siano le uniche carte, che non sono affatto una novità, che la procura Vaticana ha inviato alla procura di Roma", spiega l'avvocato Laura Sgrò, difensore di Pietro Orlandi.