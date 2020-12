Ema: "Solo con una copertura vaccinale rapida potremo cambiare il corso della pandemia"

"Solo con una copertura vaccinale rapida potremo cambiare il corso della pandemia". Parla a NewsMediaset, Marco Cavaleri, responsabile dei vaccini per l’Ema. "Il via libera al farmaco Pfizer Biontech è una chiave di volta per la lotta al Covid, l'efficacia del vaccino è molto alta e gli eventi avversi sono lievi" spiega Cavaleri. Sui rischi legati alla variante inglese invece "abbiamo dati rassicuranti che il vaccino possa coprire anche mutazioni ampie del coronavirus, se dovessimo adattarlo andrà cambiata composizione in tempi brevi".

Dottor Cavaleri, il via libera dell’Ema al vaccino Pfizer Biontech ha aperto una nuova fase per la lotta al Corona Virus in Europa?

E’ un momento estremamente importante, può essere la chiave di volta per la nostra lotta alla pandemia e contro questo virus.

L’efficacia è molto alta nel prevenire la malattia da Covid e la sicurezza ha mostrato eventi avversi, lievi e moderati, assolutamente in linea con quello che vediamo con altri vaccini.

Parliamo però anche della variante inglese del Covid 19: cambierà l’efficacia di questo vaccino?

Se dovesse essere adattato chiaramente sarà necessario cambiare la composizione e quindi rivedere come il vaccino viene prodotto. Nello stesso tempo abbiamo dati forniti dall’azienda Pfizer-Biontech che mostrano in laboratorio come i sieri dei vaccinati siano in grado di neutralizzare virus con diverse mutazioni e questo ci lascia ben sperare che il vaccino sia in grado di mantenere una efficacia elevata anche di fronte a questa variante inglese.

Ci sono anche molte persone che sono però scettiche nei confronti di questo vaccino. Cosa si sente di dire?

Mi sento di dire, come sempre, che questi vaccini sono stati valutati in studi clinici di considerevole dimensione. Sia chiaro a tutti i cittadini italiani ed europei l’importanza del vaccino e il ruolo fondamentale che può avere nel fermare questa pandemia. Solo se c’è una copertura vaccinale che viene raggiunta quanto prima, saremo in grado di cambiare il corso di questa pandemia.

di Leonardo Panetta