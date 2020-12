Covid, Ema: "Per inficiare il vaccino serve una mutazione sostanziale del virus"

Ansa

Soltanto una mutazione sostanziale del coronavirus potrebbe mettere a rischio il funzionamento del vaccino. Lo ha precisato Marco Cavaleri, capo delle strategie vaccinali dell'Ema, aggiungendo: "Sarebbe preoccupante se avessimo mutazioni multiple del coronavirus, soprattutto sulla proteina 'spike'. Credo però che per costringerci ad aggiornare il vaccino con i nuovi ceppi il virus debba cambiare in modo sostanziale. Per ora non siamo preoccupati".