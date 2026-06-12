Elicottero precipita sul Lago Maggiore: un morto e tre feriti

È di un morto e tre feriti il bilancio dell'incidente che ha coinvolto un elicottero precipitato a Solcio di Lesa, in provincia di Novara, sul Lago Maggiore. Secondo le prime informazioni la vittima è una persona di circa 60 anni. I tre feriti invece hanno riportato traumi classificati in codice giallo. Due sono stati trasportati in elisoccorso all'ospedale di Novara, mentre il terzo è stato trasferito in ambulanza all'ospedale di Borgomanero. In base a quanto ricostruito fino a ora la villa da cui l'elicottero era da poco decollato si troverebbe a foce dell'Erno, sempre sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e le squadre di emergenza, oltre al sindaco di Lesa, Luca Bona. Restano in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.