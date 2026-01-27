Benevento: precipita un elicottero, un morto e un ferito grave

L'ipotesi più accreditata, al momento, è quella di un guasto tecnico che avrebbe causato la perdita del controllo del velivolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, oltre agli agenti della Polizia Scientifica che dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Sul luogo dell'incidente è giunto anche il procuratore facente funzione Gianfranco Scarfò della Procura di Benevento che coordina le indagini.