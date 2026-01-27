Benevento: precipita un elicottero, un morto e un ferito grave
All'origine dell'incidente forse un guasto tecnico che avrebbe causato la perdita del controllo del velivolo
© Ansa
Un elicottero è precipitato in contrada Olivola, nella zona del campo di aviazione di Benevento: a bordo c'erano due persone, una è morta e l'altra è stata ricoverata in ospedale in condizioni molto gravi.
La vittima è un libero professionista e imprenditore, Pasquale Esposito, 76 anni di Airola (Benevento) mentre il pilota di 68 anni, originario di Napoli, è un ex colonnello dell'Aeronautica con comprovata esperienza. L'uomo è ricoverato all'ospedale "San Pio" del capoluogo sannita.
L'ipotesi più accreditata, al momento, è quella di un guasto tecnico che avrebbe causato la perdita del controllo del velivolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, oltre agli agenti della Polizia Scientifica che dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Sul luogo dell'incidente è giunto anche il procuratore facente funzione Gianfranco Scarfò della Procura di Benevento che coordina le indagini.