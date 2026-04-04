Brasile, elicottero precipita in mare a Rio de Janeiro: illesi pilota e passeggeri

Un elicottero è precipitato in mare nel quartiere Barra da Tijuca, nella zona sud-occidentale di Rio de Janeiro. I tre occupanti, un pilota e due passeggeri, sono stati salvati dai bagnini della zona con l'aiuto di una moto d'acqua di passaggio e dichiarati fuori pericolo. Secondo quanto riportato dal quotidiano O Globo, il velivolo era un Robinson 44 che effettuava un volo panoramico. Il mezzo ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza in mare nei pressi della riva, affondando a circa due metri di profondità e riportando gravi danni. Le cause dell'incidente non sono ancora note.