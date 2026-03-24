Colombia, precipita aereo militare: oltre 60 morti e decine di feriti

Il ministro della Difesa colombiano Pedro Sánchez ha dichiarato che l'aereo ha subito "un tragico incidente mentre decollava da Puerto Leguízamo, trasportando truppe delle nostre forze di sicurezza". Ha descritto l'incidente vicino al confine con il Perù come "profondamente triste per il paese". Le munizioni trasportate a bordo sono detonate a seguito di un incendio sull'aereo, ha detto successivamente Sanchez. L'incidente è stato uno dei più letali nella storia recente per l'Aeronautica Colombiana. In un post su X il presidente Gustavo Petro ha definito l'incidente "orribile". Nel lungo post, ha anche attribuito i "problemi burocratici" per aver bloccato i suoi piani di modernizzazione delle apparecchiature e dei loro aerei delle forze armate: "Non permetterò ulteriori ritardi, la vita dei nostri giovani è in gioco".