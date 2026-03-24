Colombia, precipita aereo militare: oltre 60 morti e decine di feriti

Colombia, precipita aereo militare: oltre 60 morti
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Il velivolo è precipitato poco dopo il decollo da Puerto Leguizamo, vicino al confine meridionale con Ecuador e Perù
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È di almeno 66 morti e decine di feriti il terribile bilancio dello schianto di un aereo militare in Colombia con a bordo 125 tra soldati e membri dell'equipaggio, avvenuto nella mattina di lunedì 23 marzo. Il velivolo, un C-130 Hercules, è precipitato poco dopo il decollo da Puerto Leguízamo, vicino al confine meridionale con Ecuador e Perù, spargendo rottami in fiamme nella giungla. Una fonte militare ha dichiarato che 58 soldati sono morti, insieme a sei membri dell'aeronautica e due agenti di polizia.
Il ministro della Difesa colombiano Pedro Sánchez ha dichiarato che l'aereo ha subito "un tragico incidente mentre decollava da Puerto Leguízamo, trasportando truppe delle nostre forze di sicurezza". Ha descritto l'incidente vicino al confine con il Perù come "profondamente triste per il paese". Le munizioni trasportate a bordo sono detonate a seguito di un incendio sull'aereo, ha detto successivamente Sanchez. L'incidente è stato uno dei più letali nella storia recente per l'Aeronautica Colombiana. In un post su X il presidente Gustavo Petro ha definito l'incidente "orribile". Nel lungo post, ha anche attribuito i "problemi burocratici" per aver bloccato i suoi piani di modernizzazione delle apparecchiature e dei loro aerei delle forze armate: "Non permetterò ulteriori ritardi, la vita dei nostri giovani è in gioco".
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