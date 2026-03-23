Colombia, precipita aereo militare pochi secondi dopo il decollo: "Decine di vittime"
Oltre 110 soldati erano decollati per una missione di supporto, per ora solo 20 sono stati tratti in salvo
Era decollato da pochi secondi quanto, dopo aver sfiorato un bosco nella parte rurale della Colombia, l'aereo si è schiantato a terra prendendo fuoco. A bordo dell'Hercules, un velivolo da trasporto dell'Aeronautica militare, c'erano almeno 110 soldati. "Ci sono vittime", ha anticipato il ministro della Difesa di Bogotà, Pedro Sanchez. Secondo fonti locali, circa 20 uomini sono stati tratti in salvo dalla carcassa in fiamme mentre si temono almeno 90 vittime.
Le prime informazioni
Stando a quanto si è appreso finora, l'Hercules era decollato dal dipartimento di Putumayo diretto per una missione di supporto. Non è chiaro cosa abbia portato il velivolo a precipitare. L'impatto sarebbe avvenuto a tre chilometri dal centro abitato di Puerto Leguízamo.
Il messaggio del ministro: "Incidente tragico, preghiamo per le vittime"
"Con profondo dolore, comunico che un aereo Hercules dell'Aeronautica militare colombiana è stato coinvolto in un tragico incidente, mentre trasportava truppe delle Forze Armate", ha scritto il ministro Pedro Sanchez sui social. "Né il numero né le cause dell'incidente sono ancora state accertate con precisione. Sono stati attivati tutti i protocolli di assistenza alle vittime e alle loro famiglie, e un'indagine è in corso. Questo è un evento profondamente doloroso per il Paese. Che le nostre preghiere possano accompagnarli e alleviare, almeno in parte, la loro sofferenza".