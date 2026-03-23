Colombia, precipita aereo militare pochi secondi dopo il decollo: "Decine di vittime"

"Con profondo dolore, comunico che un aereo Hercules dell'Aeronautica militare colombiana è stato coinvolto in un tragico incidente, mentre trasportava truppe delle Forze Armate", ha scritto il ministro Pedro Sanchez sui social. "Né il numero né le cause dell'incidente sono ancora state accertate con precisione. Sono stati attivati tutti i protocolli di assistenza alle vittime e alle loro famiglie, e un'indagine è in corso. Questo è un evento profondamente doloroso per il Paese. Che le nostre preghiere possano accompagnarli e alleviare, almeno in parte, la loro sofferenza".