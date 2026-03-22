Bari, scontro tra moto e auto della polizia: muore un agente fuori servizio

Drammatico incidente nel Barese: come riportato dall'agenzia di stampa Ansa, un motociclista, poliziotto fuori servizio, è deceduto nello scontro con un'auto della Polizia. Lo schianto si è verificato sulla strada provinciale 110 che collega Bari a Modugno, nella zona dello stadio San Nicola. A quanto si apprende, la vittima era bordo di una moto di grossa cilindrata che, per cause in corso di accertamento, ha impattato violentemente contro la macchina. Sul posto, per i rilievi e ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i carabinieri e la polizia di Stato. Subito dopo l'incidente, sono stati chiamati i soccorsi, ma gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del motociclista. Il pm di turno ha disposto il sequestro dei mezzi e il trasferimento della salma nell'istituto di medicina legale per valutare se disporre l'autopsia.