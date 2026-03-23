Morti a Milano, semaforo rosso ignorato ed eccessiva velocità: dividono i video di lui nelle settimane precedenti allo schianto mortale con l'amica

Su TikTok, dove il giovane ha pubblicato il video il 18 gennaio, nelle ultime ore si sono moltiplicati i commenti degli utenti. "Ma pure qua con il rosso", scrive uno di loro. E ancora: "Allora era un vizio passare col rosso". Ma c'è anche chi prende le difese del ragazzo: "Non avete rispetto nemmeno per una persona che è morta".