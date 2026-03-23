Morti a Milano, semaforo rosso ignorato ed eccessiva velocità: dividono i video di lui nelle settimane precedenti allo schianto mortale con l'amica
I commenti degli utenti: "Allora era un vizio". Ma c'è anche chi chiede rispetto
© Da video
Stanno facendo discutere alcuni video in cui si vedono delle condotte pericolose alla guida postati sui social dal 23enne Mithum Sandeepa Perer Kuranage - morto a Milano nello schianto moto-taxi insieme alla 20enne Elisa Teodora Tranca Dranca - nelle settimane prima della tragedia. Tra tutti uno, di gennaio, in cui si vede il ragazzo non rispettare un rosso e procedere a tutta velocità con la sua Kawasaki Ninja 650 verde. Pare, infatti, che il semaforo rosso lo avesse ignorato anche la sera dell'incidente, quando era alla guida della moto che trasportava anche Dranca.
I commenti
Su TikTok, dove il giovane ha pubblicato il video il 18 gennaio, nelle ultime ore si sono moltiplicati i commenti degli utenti. "Ma pure qua con il rosso", scrive uno di loro. E ancora: "Allora era un vizio passare col rosso". Ma c'è anche chi prende le difese del ragazzo: "Non avete rispetto nemmeno per una persona che è morta".
Chi erano i due ragazzi morti
Mithum, originario dello Sri Lanka, era arrivato nel capoluogo lombardo due mesi fa. Durante la settimana lavorava come agente immobiliare, mentre nel weekend come barman. Elisa, invece, abitava a Locate di Triulzi (Milano) e lavorava come commessa in un negozio di un centro commerciale vicino a casa da dopo il diploma. Ma sognava l'università. I due ragazzi si stavano frequentando da poco, quello della sera in cui hanno perso la vita sarebbe stato il loro terzo incontro.