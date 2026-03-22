Milano, chi erano i due ragazzi morti nello schianto in moto

La notte del terzo incontro dei due ragazzi e quella in cui hanno perso la vita, "siamo andati sui Navigli io, mio cugino, lei (Elisa, ndr) e un amico che faceva gli anni, anche se Elisa non voleva perché la mattina dopo avrebbe dovuto iniziare presto (a lavorare, ndr)", ha spiegato Anna, sempre a la Repubblica. Mithum è poi andato a prenderla per riaccompagnarla a casa. "È venuto alle 2 – ha aggiunto Anna -. Si erano conosciuti domenica, giovedì avevano fatto il primo aperitivo insieme. Elisa voleva restare mezz'ora ma lui non ha voluto, anche per non bere". Prima di salire in moto, "mi ha detto 'Ricordati che qualsiasi cosa succeda, ti amerò per sempre'"; poi "mi ha scritto 'Che caro, mi ha portato a mangiare' perché aveva fame e si erano fermati al McDonald's. Le ho detto 'Avvisami quando arrivi'". Cosa che, purtroppo, la sua amica non ha potuto fare.