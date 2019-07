Elba, esplosione in una palazzina: due morti, estratte vive 3 persone

L'uomo e la moglie uccisi dal crollo risultano residenti a Livorno, ma raggiungevano spesso l'appartamento nell'isola, in via De Nicola a Portoferraio, come spiegano i carabinieri. Per recuperare la donna, estratta in un secondo momento, sono sbarcate all'Elba anche le unità cinofile dei vigili del fuoco di Livorno. Al lavoro anche squadre Usar specializzate proprio nella ricerca tra le macerie.



Le tre persone estratte vive sono una coppia di anziani e la figlia di 46 anni. Quest'ultima è stata trasferita, con il padre 76enne, all'ospedale di Cisanello a Pisa: i due hanno ustioni rispettivamente sul 50% e sul 90% del corpo. Meno grave la moglie 75enne, che è stata ricoverata a Portoferraio. Nella palazzina, in una zona residenziale della località, abitava anche una terza famiglia, composta da padre, madre e figlio: tutti e tre sono riusciti a salvarsi.