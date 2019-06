Crolla palazzina a Gorizia, trovato il corpo di uno dei dispersi: le vittime sono tre

La palazzina era costituita di tre appartamenti: uno sarebbe stato vuoto al momento dello scoppio, un altro occupato da una sola persona e un terzo da una coppia. Nei pressi è parcheggiata un'auto che sarebbe di proprietà proprio della coppia.



L'esplosione nella notte è stata terrificante, talmente forte che è stata avvertita anche lontano e che molti hanno scambiato per una scossa di terremoto È hanno allettato i soccorsi. Non a caso, infatti, come ha riferito il comandante dei vigili del fuoco di Gorizia, Alessandro Granata, sono in corso verifiche sulle palazzine adiacenti, per sincerarsi della tenuta strutturale.



La Procura: "Premature ipotesi delle cause, aperta un'indagine" - "Sulle cause del crollo della palazzina è prematuro fare qualsiasi ipotesi. Gli unici dati obiettivi che abbiamo è che verosimilmente si è trattato di un'esplosione sia perché qualche vicino di casa ha sentito un botto sia perché alcuni reperti dell'edificio sono stati trovati a una considerevole distanza dallo stesso edificio e questo fa presupporre un'esplosione interna". Lo ha affermato il procuratore Capo di Gorizia, Massimo Lia, che annuncia l'apertura di un'indagine. "Le cause sono tutte da verificare. Quando sono intervenute sul posto le prime pattuglie e primi operatori c'era un fortissimo odore di gas, ovviamente si deve verificare se l'esplosione sia stata causata da una fuga di gas interna accidentale o meno oppure se la tubatura di gas si sia rotta con fuoriuscita a seguito di un'altra causale dell'esplosione. Ma ovviamente tutto questo verrà accertato nei tempi compatibili dai tecnici che la procura nominerà per costruire la causa di questo tragico evento", ha aggiunto.