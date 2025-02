Dronero (Cuneo), nelle scuole elementari solo i figli di immigrati: gli italiani vengono mandati in altre frazioni

A Dronero, comune di 7.046 abitanti di cui 1.241 stranieri, in provincia di Cuneo, la notizia delle scuole elementari frequentate in maggioranza da figli di immigrati è diventata un caso. A tal punto da finire al centro di un consiglio d'istituto e sul tavolo del sindaco Mauro Astesano. Gli insegnanti si dicono preoccupati, poiché in questo modo si svilupperebbe la scuola della divisione, non più dell'inclusione. I genitori italiani sottolineano che "non si tratta di razzismo", ma di una scelta legata al tipo di scuola, la cosiddetta scuola "senza zaino", più innovativa e partecipata. E chi ha i nonni e un mezzo di trasporto fa quella scelta, chi non può rimane nelle scuole del comune. Anche se poi alle medie si ritroveranno tutti nello stesso complesso.