Dpcm, Brusaferro: la nostra cabina di regia non fa politica

Ansa

Già dalla prossima settimana "speriamo di vedere miglioramenti negli indicatori dell'epidemia. Se rispettiamo i divieti, potremo ridurre la diffusione del virus e riaprire le attività commerciali". Lo dice in un'intervista a La Repubblica il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro che precisa: "Le valutazioni del rischio regionale non sono pagelle, ma strumenti tecnici. Nella nostra cabina di regia non si fa politica".