Donne uccise nel Catanese, il killer al suo legale: "Vengo io dai carabinieri"

Salvatore 'Turi' La Motta, 63 anni, sapeva di essere ricercato per i due femminicidi che aveva commesso a Riposto, quando ha risposto alla chiamata del suo legale Antonino Cristofero Alessi.

La telefonata con l'avvocato

L'idea di far contattare l'omicida, ergastolano in permesso premio, dal suo legale è stata dei carabinieri. L'avvocato si trovava casualmente in caserma per seguire un altro caso quando gli è stato chiesto di contattarlo per convincerlo a consegnarsi. "Ho chiamato La Motta utilizzando il viva voce - ricostruisce il penalista - e gli ho detto di costituirsi ai carabinieri, di dirmi dove si trovava che potevano andare a prenderlo e sapendo che poteva contare sulla mia presenza per l'immediata assistenza legale. Lui mi ha risposto 'sto venendo, vengo io'.