Donne che non si depilano: le modelle, le blogger e le influencer che hanno scelto di non farlo

Basta smetto di depilarmi

donne

canonici estetici

blogger

artiste

influencer

Le Iene"

Le donne adulte hanno i peli e pensare che una 50enne non debba avere i peli come una pre-adolescente

Paola Maugeri

Svezia

", è la scelta di alcune, anche italiane, che nella vita hanno deciso di non sottostare ad alcunidettati dalla società. A raccontarlo sono proprio loro le, lee leche a "rivelano perché "non bisognerebbe soffrire il dolore delle cerette per sentirsi belle". "è una cosa orribile", a parlare è la conduttrice radiofonicache nella vita ha scelto di non depilarsi. Da anni vive indove "se ne fott**o di come sei", spiega Maugeri che aggiunge: "Qui tantissime donne si mettono in costume senza nascondere i peli che si vedono, quindi, in maniera evidente".

"

Mi è successo di rinunciare al sesso perché non ero depilata

Giorgia Soleri

Damiano frontman dei Maneskin,

Italia 1

le nostre scelte diventano politiche, per questo motivo ho deciso di smettere di depilarmi

", a rivelarlo è, influencer e compagna diche aspiega perché ha deciso di non depilarsi più. "I corpi delle donne, ancora oggi, sono corpi su cui vengono combattute delle battaglie, di conseguenza - spiega Soleri -".

Nonostante questa scelta, però, Giorgia non ha smesso di vergognarsi: "Vorrei che non lo fosse, ma è così". "

È importante mostrare, soprattutto alle ragazze più piccole, che ci sono persone come me che hanno una vita quotidiana, normale ma con i peli

. Nel momento in cui distruggi gli standard di bellezza - considera Giorgia - decadono i motivi per cui una donna, una ragazza non si sente, non viene accettata".