Cronaca
soccorsi inutili

Donna travolta e uccisa da auto pirata sulla statale 80 Teramo-Giulianova

La 58enne stava attraversando la strada quando è stata travolta dall'auto che non si è fermata per prestare soccorso

29 Ott 2025 - 09:47
© Ansa

© Ansa

Una donna di 58 anni, Rosanna Pigliacampo, di Campli, è stata investita e uccisa lungo la statale 80 Teramo-Giulianova, all'altezza di Bellante Stazione nel Teramano. Secondo una prima ricostruzione, la 58enne stava attraversando la statale, quando è stata travolta da una vettura, il cui conducente non si è fermato per prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i carabinieri, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Sono in corso le indagini e le ricerche nella zona per rintracciare l'investitore. 

incidente stradale
teramo

