Donna uccisa ad Andria davanti ai figli, ergastolo al marito

La Corte di assise di Trani ha condannato all'ergastolo Luigi Leonetti, il 51enne di Andria che il 28 novembre di due anni fa uccise a colpi di coltello la moglie, Vincenza Angrisano, di nove anni più giovane. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo con isolamento diurno per sei mesi. L'uomo, che si trova in carcere e ha confessato il delitto, risponde di omicidio aggravato dall'aver agito per futili motivi e con premeditazione alla presenza dei figli di sei e 12 anni, che erano in casa nel momento del delitto. È accusato anche di maltrattamenti in famiglia e lesioni colpose. "Attendiamo le motivazioni della sentenza e ricorreremo in appello", dichiara Savino Arbore, difensore di Leonetti che al momento della lettura della sentenza non era in aula.