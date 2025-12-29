Donna trovata morta a Milano, indagano i carabinieri

Il cadavere di una donna, al momento non identificata, è stato trovato nel cortile di uno stabile di via Paruta, nella zona Nord di Milano. Per stabilire le cause del decesso è presente anche il medico legale. La donna potrebbe avere tra i 25 e i 30 anni, era semivestita e gli investigatori dei carabinieri tengono aperte tutte le piste, comprese quella dell'omicidio.