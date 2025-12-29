Logo Tgcom24
Donna trovata morta a Milano, indagano i carabinieri

Potrebbe avere tra i 25 e i 30 anni, era semivestita e gli investigatori tengono aperte tutte le piste, comprese quella dell'omicidio. La giovane presenta dei lividi sul corpo

29 Dic 2025 - 12:49
© carabinieri

Il cadavere di una donna, al momento non identificata, è stato trovato nel cortile di uno stabile di via Paruta, nella zona Nord di Milano. Per stabilire le cause del decesso è presente anche il medico legale. La donna potrebbe avere tra i 25 e i 30 anni, era semivestita e gli investigatori dei carabinieri tengono aperte tutte le piste, comprese quella dell'omicidio.

La donna ha lividi sul corpo

 La giovane donna presenta dei lividi sul corpo che, però, non sembrano dovuti a ferite che hanno causato il decesso. Nel condominio pare non fosse conosciuta.

