Donna sbranata dal rottweiler ad Imperia, nessuno paga per il mantenimento del cane

La donna è stata aggredita mentre stava dando da mangiare all'animale. Il cane non sarà abbattuto, sarà tenuto in un canile ma non c'è accordo su chi debba pagare le spese per mantenerlo e riabilitarlo.

Cane senza padrone Il fratello di Patrizia La Marca, proprietario del cane, ha deciso di rinunciare sia a esso che all'altro esemplare femmina, un meticcio. Il rottweiler e la meticcia sono ora nel canile di Sanremo. L'uomo ha rinunciato agli animali avendo saputo che l'Asl locale aveva deciso di tenere il rottweiler in un centro apposito sotto la cura di alcuni esperti in recupero e riabilitazione. Senza un padrone, la struttura sanitaria di Soldano ha interpellato l'amministrazione comunale del paese per il saldo delle spese di mantenimento.

Il Comune non vuole pagare spese Un comportamentista deve provvedere a riabilitarlo e il Comune si sta muovendo per trovarlo ma non è intenzionato a provvedere al pagamento dei costi. “Manteniamo già cinque cani nella struttura sanremese, costo mille euro ad animale all’anno. Non possiamo assumerci altre spese. È corretto che a occuparsi dell'animale sia la famiglia di proprietà” ha dichiarato il vicesindaco, Antonio Fimmanò.