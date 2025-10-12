Donna morta per esami in ritardo, il marito: "Nessuno ha chiesto scusa"

"La malattia certamente era complessa, ma il ritardo con cui è stata scoperta ci ha tagliato le gambe.Il cancro aveva mesi di vantaggio. A lungo - racconta poi al Corriere della Sera Giorgio Tranchida, - abbiamo chiesto l’esito della biopsia. Ci eravamo convinti che era tutto negativo e che non rispondevano perché non c’era nulla di grave. Tutto questo è andato avanti per mesi".