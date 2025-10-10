Logo Tgcom24
Morta la donna che denunciò ritardi esami istologici

di Gigi Sironi
10 Ott 2025 - 12:51
E' morta a Mazara del Vallo Maria Cristina Gallo, la professoressa 56enne che denunciò ritardi nella consegna di esami istologici dopo la
biopsia a cui era stata sottoposta nel Trapanese per una grave malattia, che fu pronta dopo otto mesi.

