Donna investita in autostrada, la Cassazione conferma l'assoluzione per il guidatore

La Corte Suprema ha motivato così la sentenza: è imprevedibile, per l'automobilista che guida in autostrada, anche solo immaginare la possibilità di trovarsi di fronte un pedone che cammina al centro della carreggiata, e anche nel caso in cui non c'è la corsia di emergenza non si può pretendere che chi rispetta i limiti di velocità tenga una guida ancora più prudente nell'attesa di un evento "eccezionale".



Così i supremi giudici hanno respinto il ricorso della Procura di Vercelli che chiedeva di condannare l'automobilista, perché "procedeva a una velocità pure rispettosa dei limiti cinetici in vigore nel tratto autostradale, ma in concreto tale da non consentirgli di arrestare l'auto entro il campo di visibilità delimitato dalla profondità dei fari anabbaglianti". Secondo la Cassazione, invece, il guidatore "non solo non aveva l'obbligo di usare i fari abbaglianti, il cui uso gli era addirittura vietato per non abbacinare i conducenti di altre vetture", ma dato che ha "integralmente osservato la normativa di settore non può essergli mosso alcun rimprovero". L'uomoT. viaggiava a circa 105-110 km/h, al di sotto del limite massimo fissato a 130/km e in vigore anche sulla A26, l'Autostrada dei trafori che collega la Liguria al Piemonte.