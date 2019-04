Installa spia su cellulare della moglie, Cassazione conferma la condanna

Installare un software sul cellulare di qualcuno per spiarlo è un reato e porta alla condanna anche nel caso in cui lo "spionaggio" non vada a buon fine. Lo stabilisce la Cassazione confermando la condanna, di entità non specificata, per "installazione di apparecchiature atte a intercettare" nei confronti di un cittadino salernitano di 57 anni. Quest'ultimo aveva inserito nel cellulare della moglie un software "idoneo a intercettarne le comunicazioni".