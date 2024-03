Palermo, scoperti 25 anni dopo i mandanti dell'omicidio di Domenico Geraci

Tgcom24

Pur puntando dal principio sulla pista mafiosa, le indagini non erano mai riuscite a individuare né i mandanti, né gli autori materiali del delitto. La prima archiviazione fu decisa nel 2001, poi, dopo le rivelazioni del pentito Nino Giuffrè, ex capo del mandamento di Caccamo, si tornò a indagare. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, pero', non trovarono riscontri e nel 2006 ci fu una seconda archiviazione.

Giuffrè aveva dato spunti preziosi, raccontando il contesto in cui era maturato l'assassinio e attribuendo la decisione di eliminare il sindacalista, impegnato in politica e in prima linea nel denunciare gli interessi di Cosa nostra, al boss corleonese Bernardo Provenzano. Negli anni altri ex mafiosi come Emanuele Cecala, Andrea Lombardo e Massimiliano Restivo, hanno deciso di collaborare con la giustizia svelando particolari su una serie di delitti irrisolti, tra i quali quello di Geraci. Da qui la nuova riapertura dell'inchiesta

Figlio della vittima: "Riconosciuto il suo impegno antimafia" "È una giornata importantissima perché viene riconosciuto l'impegno antimafia e viene irrobustita la matrice mafiosa dell'omicidio e che la circostanza dell'omicidio sia riconducibile all'impegno di mio padre". Per Giuseppe Geraci sono stati anni terribili dove più volt è stata messa in discussione la matrice mafiosa del delitto.

"Ci costituiremo parte civile. Ma sono tutti aspetti che valuteremo con il nostro avvocato Armando Sorrentino. Comprenderete che sono momenti molto toccanti per noi. È una notizia davvero importante, per me per la mia famiglia - aggiunge Giuseppe Geraci - . Dopo le la collaborazione di Nino Giuffrè eravamo incagliati in tecnicismi processuali. Era solo una questione tecnica per la quale non si procedeva. Tanto più gravi sono i reati quanto più solido deve essere il materiale probatorio. Le dichiarazioni unilaterali se non sono suffragate da dichiarazioni convergenti lasciano il tempo che trovano. Fortunatamente queste dichiarazioni convergenti sono arrivate. Adesso siamo pronti per un processo".