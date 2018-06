Dolomiti a traffico limitato, sul Sella passeranno solo 350 auto al giorno

Cosa prevedono le restrizioni - Anche a 2.240 metri di quota fa scuola il modello dei tornelli a Venezia a favore di un turismo sostenibile. D'estate, infatti, nelle giornate di punta transitano sul passo dolomitico oltre 5.000 veicoli. L'obiettivo è una riduzione del traffico giornaliero del 20% facendo riferimento a valori medi. Le limitazioni al traffico saranno in vigore dal 23 luglio al 31 agosto 2018, da lunedì a venerdì, tra le ore 9.00 e le 16.00. I pass della validità di un'ora potranno essere richiesti direttamente presso i punti informativi e di registrazione posizionati lungo la strada di accesso al passo da entrambi i versanti oppure via app Open Move. Sarà rilasciato previa identificazione di targa e veicolo e con validità limitata a un'ora. Libero transito sarà consentito ai mezzi a trazione elettrica, ai mezzi pubblici, agli ospiti delle strutture ricettive della zona del passo Sella e alle persone che al passo hanno il posto di lavoro, come ovviamente ai mezzi di soccorso.

L'obiettivo della sperimentazione - "Occorre tutelare le Dolomiti quale patrimonio Unesco”, ha sottolineato l'assessore altoatesino all'ambiente Richard Theiner, "e questo comprende anche la gestione della sostenibilità, non solo per l'Unesco, ma anche per le persone, la natura, l'ambiente e l'economia". L'assessore provinciale alla mobilità Florian Mussner ricordando l'ampliamento dell'offerta di trasporto pubblico messa in campo, ha invitato tutti, turisti e non, a "lasciare a casa l'auto e ad avvalersi dei mezzi pubblici, autobus, treno e funivie". L'assessore ai trasporti della Provincia di Trento Gilmozzi ha sottolineato che "necessita un cambiamento culturale: la sfida è un maggior ricorso alla mobilità sostenibile cercando soluzioni condivise assieme alle comunità. La buona collaborazione fra le due Province dovrebbe a breve poter essere estesa anche al Veneto, che dovrebbe entrare a far parte del tavolo di lavoro dal settembre 2018".



Trasporti pubblici potenziati - L'offerta del trasporto pubblico sarà potenziata. "Ogni 15 minuti, sia di mattino che di pomeriggio, sarà a disposizione un collegamento con bus del trasporto pubblico da Ortisei per raggiungere passo Sella", ha detto l'assessore Mussner ricordando la possibilità di avvalersi anche degli impianti funiviari.