Dolo (Venezia), l'assessore Chiara Iuliano denuncia: "Ho subito un tentativo di violenza sessuale"

Dopo essere riuscita a scappare, Iuliano si è recata immediatamente dai carabinieri per la denuncia. L'uomo, un 55enne, è stato arrestato. Era già stato denunciato dalla vittima per stalking. Nel suo racconto, Iuliano fa riferimento a una frase che le è stata detta da qualcuno "Dai su, non è successo niente". Una frase "che ti prende in faccia come una sberla. [...] Io non posso più accettare la buona fede di questa frase, non è più tollerabile - ha tuonato -. È vero, poteva andare molto, molto peggio ma è successo qualcosa, è successo tantissimo e non dovrebbe succedere mai più, nessuna di noi dovrebbe mai più temere gli uomini che vivono intorno a noi. Seguirmi significa che non è successo niente? Non riuscire a prendermi significa che non è accaduto nulla di grave? [...] Solo perché non è riuscito a toccarmi significa che non c' è stata violenza? L' ho sentita troppe volte questa frase, è entrata dentro come una lama, ha tagliato, ha continuato a lacerare una ferita già aperta e si è aggiunta al dolore di questi giorni".