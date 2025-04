Trento, violentata e accoltellata in casa: tunisino 30enne arrestato

L'ha spinta in casa, violentandola ripetutamente per poi ferirla con un coltello. È successo la notte tra il 3 e il 4 aprile a Trento. La donna è riuscita a reagire telefonando a un amico che si è subito precipitato a casa della vittima mettendo in fuga l'uomo. Ed è stato così lanciato allarme. Durante la fuga l'uomo, un tunisino di 30 anni, ha gettato via il coltello. Ma i carabinieri del nucleo radiomobile l'hanno bloccato, trovandogli addosso anche cellulare, documenti e contanti che aveva rubato alla donna, e lo hanno arrestato.