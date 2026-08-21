Tragedia di Dolo: il femminicidio di Tania e quella scia di violenza (ignorata) lunga 25 anni

Aveva deciso di dire basta a dicembre, quando Keber la colpì a un orecchio con un colpo talmente violento da farle persino perdere conoscenza. La relazione si era chiusa, ma i due avevano comunque continuato a vedersi e a sentirsi. Poi la seconda aggressione di aprile e il tentativo di strangolamento. Fu a quel punto che Tania, prima di sporgere denuncia, decise di contattare l'ultima fidanzata dell'uomo, chiedendole se anche con lei avesse manifestato quella natura così violenta. Passa qualche giorno, poi ecco la risposta, fredda e tagliente, come una sentenza: sì. La donna non si era fermata lì, ma aveva anche raccontato a Tania tutti i precedenti, raccolti nella stessa maniera, grazie alle testimonianze delle ex. Che oggi, alla luce di quanto accaduto alla povera Tania, si considerano delle sopravvissute.