Dolci di Natale, Iginio Massari: "Ecco la ricetta della mia crema allo zabaione"

C'è chi lo ama e chi lo odia. Ma si sà non è Natale senza panettone. Forse potrebbe mettere d'accordo tutti se accompagnato da una buona crema allo zabaione, meglio ancora se la ricetta è quella di Iginio Massari. Il maestro pasticciere a "Pomeriggio Cinque News" svela infatti la sua ricetta e sottolinea: "Affinché un dolce sia considerato tale ci vuole la crema".

Non ci vogliono molti ingredienti per una crema allo zabaione perfetta. Sicuramente non può mancare il Marsala e ancora lo zucchero, l'amido di riso, l'amido di mais, un baccello di vaniglia e il gioco è fatto. "Prima si mescola il baccello di vaniglia nello zucchero, si aggiungono gli amidi e successivamente il composto nel Marsala - spiega Massari che aggiunge - poi è la volta dei tuorli d'uovo e infine la panna montata". Il maestro pasticcere infine mostra anche come impiattare il dolce. "Insieme al panettone tradizionale è sicuramente un'accoppiata vincente", conclude Massari.