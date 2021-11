Divorzio, Cassazione: una nuova convivenza non esclude il diritto all'assegno

ansa

Andare a convivere con un nuovo compagno dopo la fine di un matrimonio "non comporta la perdita automatica e integrale del diritto all'assegno" corrisposto dall'ex coniuge. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, precisando che intraprendere un nuovo percorso di vita assieme a un'altra persona non è però irrilevante: l'ex coniuge, per il principio di autoresponsabilità, non può infatti continuare a pretendere la componente assistenziale dell'assegno.