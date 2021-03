"No al dovere coniugale": una donna chiede la condanna della Francia alla Corte europea

dal-web

"Il matrimonio non è e non deve essere una servitù sessuale". Con questa motivazione una donna ha presentato un ricorso contro la Francia davanti alla Corte europea per i diritti umani per "ingerenza nella vita privata" e "violazione dell'integrità fisica", dopo che la giustizia francese le ha "imposto" il "dovere coniugale": lo hanno reso noto due associazioni che la assistono e la sostengono nella sua battaglia legale e civile.