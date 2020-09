Firenze, sesso in auto: maximulta da 10mila euro

Si sono appartati in auto per consumare un rapporto sessuale ma sono stati colti sul fatto dalla polizia municipale: per i due sono scattate sanzioni fino a 10mila euro. E' accaduto la scorsa notte a Firenze, nella zona del parco di San Donato a Novoli. Nei guai un 32enne e una 24enne, entrambi stranieri. La donna è risultata anche non in regola con le norme sull'immigrazione e per questo è stata denunciata.