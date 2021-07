agenzia

Non studia, non lavora e non vuole occuparsi del locale di famiglia. Per questo la Cassazione ha ribadito la bontà della scelta di un padre che ha deciso di togliere l'assegno di mantenimento alla figlia 26enne. Per i Supremi giudici, infatti, tale assegno deve avere un "valore educativo" e può non essere dato se la giovane mostra scarso impegno nel conquistarsi un'indipendenza economica, nonostante l'età adulta.