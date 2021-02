Cassazione: no all'assegno di mantenimento alla ex moglie che non cerca lavoro

istockphoto

Per anni ha incassato l'assegno di mantenimento da parte dell'ex marito. Ora dovrà rinunciare. Lo ha deciso la Cassazione, dando ragione all'uomo, un 46enne di Torino, non più disposto a continuare a dare soldi visto che la donna, anche lei 46enne, non ha mai cercato un'occupazione. La ex ha sostenuto di essere ormai fuori dal mercato del lavoro, tesi non accolta dai giudici per i quali, alla sua età e in buona salute, non esistono impedimenti.