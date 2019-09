Disoccupazione, il caso Fileni: "Cerco personale, ma i giovani non vogliono lavorare con i polli"

"Vorrei assumere personale ma non riesco a trovarlo". Questa la testimonianza di Giovanni Fileni, imprenditore marchigiano leader nel comparto delle carni avicole biologiche, che a "Mattino Cinque" racconta le sue difficoltà a trovare dipendenti per le sue aziende. Sul piatto: assunzione a tempo indeterminato e stipendio sicuro, ma "con i polli in pochi sembrano essere interessati", dichiara Fileni.



"È difficile trovare personale che voglia lavorare in allevamento", spiega l'imprenditore che ha 2000 dipendenti e oltre 1200 persone che rappresentano l’indotto industriale, ma è alla continua ricerca di dipendenti. "L’ultima volta abbiamo ricevuto oltre 900 curriculum ma solo in 84 hanno acettato l'impiego". Sulla questione è intervenuta anche Anna Maria Bernini che, ospite in studio, spezza una lancia in favore dei giovani: "Il caso non è una questione di polli, il tema è che a volte i giovani si trovano in difficoltà perché le scuole professionali sono troppo poche", conclude la senatrice.